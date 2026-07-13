قبل وفاته..ترامب يكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة بجراهام



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث عبر الهاتف مع السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام قبيل وفاته مباشرة، يوم السبت.



وجاءت تصريحات ترامب خلال ظهور مفاجئ له في برنامج "Meet the Press" على شبكة "NBC News"،، ليحل محل جراهام الذي كان من المقرر أصلاً أن يكون ضيف الحلقة الرئيسي.

وذكر ترامب أنه تواصل مع جراهام قبل وقت قصير جداً من مفارقته الحياة عن عمر يناهز 71 عاماً إثر تعرضه لـ"سقطة صحية وجيزة ومفاجئة".

ذكر ترامب في حديثه مع المذيعة كريستين ويلكر أن جراهام لم يشتكِ من شيء مريب، بل قال إنه يشعر ببعض الإرهاق فحسب.

أشار إلى أن ذلك التعب يعود على الأرجح إلى رحلته الطويلة والشاقة التي عاد منها للتو من أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن المكالمة الهاتفية قد تكون جرت قبل دقائق معدودة من الوفاة، بناءً على علمه بأن الطواقم الطبية أو الشرطة وصلت إلى منزل السيناتور في واشنطن في حدود الساعة السابعة والنصف أو الثامنة مساءً بناءً على بلاغ من أحدهم.

وأكد ترامب أن جراهام كان يبدو طبيعياً تماماً وأخبره بأنه على ما يرام ولكن جسده متعب، مشدداً على أنه كان رجلاً رائعاً وسيقدره الناس الآن بعد رحيله أكثر بكثير مما كان عليه في حياته.

وكان مكتب السيناتور الراحل عن ولاية كارولاينا الجنوبية قد أصدر بياناً يؤكد فيه وفاته الصادمة، والتي جاءت قبيل ساعات من موعد ظهوره التلفزيوني المقرر لمناقشة تفاصيل زيارته العاشرة إلى كييف ولقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن جانبها، وصفت المذيعة كريستين ويلكر هذا النبأ بالمروع والمفاجئ، مشيرة إلى أنها تواصلت معه قبيل سفره وكان متحمساً جداً للحديث عن الملف الأوكراني، كما نقلت عن أحد كبار مساعديه قوله إنه لم تكن هناك أي مؤشرات على المرض، بل كان غراهام كعادته شعلة من النشاط والحيوية.

وفي سياق متصل، نعى ترامب السيناتور الراحل عبر منصة "تروث سوشيال" فور إعلان الخبر، واصفاً إياه بأنه أحد أعظم الأشخاص وأبرز أعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم طوال حياته، وأنه كان وطنياً أمريكياً مخلصاً يعمل بلا كلل، مؤكداً أن غيابه سيترك فراغاً كبيراً.