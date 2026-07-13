مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك

أعلن مسئولون في الحماية المدنية بالمكسيك أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بينهم قاصران، في حادث سير بولاية خاليسكو غرب المكسيك إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة ومركبات متوقفة بسبب حادث تصادم آخر.

وقال مسئولون دون الإفصاح عن هويتهم - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية اليوم /الإثنين/ - إن الشاحنة اصطدمت بفريق استجابة كان قد توجه إلى موقع الحادث الأول، في بلدة هوستوتيباكيلو، المتجهة إلى ولاية ناياريت، مما أسفر عن مقتل عشرة بينهم قاصران.

وأفادوا أيضا بإصابة عشرة أشخاص ، بينهم اثنان من الحرس الوطني في حالة خطيرة وأربعة آخرين بإصابات طفيفة، وجميعهم مواطنون أمريكيون.

ووقع الحادث الأول بين شاحنتي نقل ثقيلتين، بينما كانت إحداهما فقط قيد النقل وقت وقوع الحادث الثاني.