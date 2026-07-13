تأهب أمني غير مسبوق قبل قمة إنجلترا والأرجنتين بسبب حرب جزر فوكلاند وهدف "يد الله"

فرضت سلطات مدينة أتلانتا الأمريكية إجراءات أمنية مشددة استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، في ظل الحساسية التاريخية التي تحيط بالمباراة، والتي تُعد واحدة من أكثر المواجهات إثارة على الساحة الكروية.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، وضعت الأجهزة الأمنية خطة خاصة لتأمين اللقاء الذي يُقام على ملعب "مرسيدس بنز"، وسط توقعات بحضور نحو 75 ألف مشجع، مع ترجيحات بأن تتوزع الجماهير بين المنتخبين بنسبة متقاربة.

وتعمل السلطات الأمريكية بالتنسيق مع وحدة شرطة كرة القدم البريطانية، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لضمان خروج المباراة بصورة آمنة، خاصة بعد بعض المشاحنات المحدودة التي شهدتها البطولة مؤخرًا بين جماهير المنتخبين، وانتشرت عبر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخشى الجهات المنظمة من أن تؤدي الخلفية التاريخية للمواجهة إلى تصاعد التوتر، في ظل ارتباط لقاءات المنتخبين بذكريات حرب جزر فوكلاند عام 1982، إلى جانب مباراة ربع نهائي كأس العالم 1986 التي شهدت هدف دييجو مارادونا الشهير المعروف بـ"يد الله".

ورغم هذه المخاوف، أشادت الشرطة بالسلوك الذي أظهرته الجماهير الإنجليزية طوال البطولة، مؤكدة أن التجاوزات التي تم تسجيلها حتى الآن كانت محدودة للغاية، مقارنة بأحداث رياضية أخرى شهدتها المدينة.

كما يُنتظر أن تتوافد أعداد كبيرة من الجماهير الأرجنتينية إلى أتلانتا، مستفيدة من وجود جالية كبيرة في الولايات المتحدة، خاصة في ولاية فلوريدا، وهو ما سيجعل الأجواء داخل المدرجات أكثر سخونة قبل واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وتُعد مواجهة إنجلترا والأرجنتين من أكثر المباريات المنتظرة في كأس العالم 2026، ليس فقط لقيمتها الفنية، بل لما تحمله من إرث تاريخي طويل يجعلها دائمًا محط أنظار جماهير كرة القدم حول العالم.