طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل، من الوصفات الغذائية الجديدة، وتمتاز بقيمتها الغذائية العالية.

المقادير

نصف دجاجة

2 حبة بصل مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة دبس رمان

ملعقة كبيرة سكر

نص ملعقة من كل من (ملح _فلفل اسود_بهارات_ بودرة ثوم_ حبهان مطحون_قرفة)



الطريقة :

- في طاسة على نار ساخنة على نار عالية نضيف الزبدة ثم الدجاج ونحمرة لحد ما ياخد لون ذهبي .



- يرفع الدجاج من الطاسة ويترك جانبا ثم في نفس الطاسة نضيف البصل ونقلب ثم نضيف باقي المكونات ونستمر في التقليب .



- ثم نضيف كوب ونصف من الماء الساخن ونرجع الدجاج مرة اخري ونغطي الطاسة ونسببها حتي نضج الدجاج.



- ثم ننقلها في طاجن وتتدخل فرن ساخن حتي الحصول على لون ذهبي .. وبالف هنا