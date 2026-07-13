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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
رنا عصمت
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طاجن الدجاج بالبصل المكرمل، من الوصفات الغذائية الجديدة، وتمتاز بقيمتها الغذائية العالية.

المقادير
نصف دجاجة
2 حبة بصل مقطع شرائح 
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة كبيرة سكر
نص ملعقة من كل من (ملح _فلفل اسود_بهارات_ بودرة ثوم_ حبهان مطحون_قرفة)


الطريقة :
- في طاسة على نار ساخنة على نار عالية نضيف الزبدة ثم الدجاج ونحمرة لحد ما ياخد لون ذهبي . 

- يرفع الدجاج من الطاسة ويترك جانبا ثم في نفس الطاسة نضيف البصل ونقلب ثم نضيف باقي المكونات ونستمر في التقليب .

- ثم نضيف كوب ونصف من الماء الساخن ونرجع الدجاج مرة اخري ونغطي الطاسة ونسببها حتي نضج الدجاج.

- ثم ننقلها في طاجن وتتدخل فرن ساخن حتي الحصول على لون ذهبي .. وبالف هنا

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طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

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