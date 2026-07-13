طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل، من الوصفات الغذائية الجديدة، وتمتاز بقيمتها الغذائية العالية.
المقادير
نصف دجاجة
2 حبة بصل مقطع شرائح
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة كبيرة سكر
نص ملعقة من كل من (ملح _فلفل اسود_بهارات_ بودرة ثوم_ حبهان مطحون_قرفة)
الطريقة :
- في طاسة على نار ساخنة على نار عالية نضيف الزبدة ثم الدجاج ونحمرة لحد ما ياخد لون ذهبي .
- يرفع الدجاج من الطاسة ويترك جانبا ثم في نفس الطاسة نضيف البصل ونقلب ثم نضيف باقي المكونات ونستمر في التقليب .
- ثم نضيف كوب ونصف من الماء الساخن ونرجع الدجاج مرة اخري ونغطي الطاسة ونسببها حتي نضج الدجاج.
- ثم ننقلها في طاجن وتتدخل فرن ساخن حتي الحصول على لون ذهبي .. وبالف هنا