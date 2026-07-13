الحرس الثوري يعلن تدمير منشآت أمريكية بالبحرين وعمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين عن تدمير منشآت وبنى تحتية تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، ورادار بعيد المدى للكشف الجوي FPS ورادار كشف العائمات في سلطنة عُمان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للانباء بأن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي جاء كالتالي:

"أيها الشعب الإيراني الصامد، إن العملية الحاسمة والساحقة التي ينفذها أبناؤكم في القوات المسلحة قد أوقعت الجيش الأمريكي القاتل للأطفال في حالة من اليأس، وقد أظهر المعتدون الأمريكيون في آخر اعتداءاتهم، باستهدافهم مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر، مرة أخرى طابعهم المعادي للشعب."

"إن أبناءكم الشجعان في القوة البحرية الباسلة للحرس الثوري، بالإضافة إلى استهدافهم منشآت وبنى تحتية تابعة للجيش الأمريكي المعتدي في الجفير في البحرين، والتي لا تزال نيرانها الضخمة تتطاير، قاموا في المرحلة الخامسة من الرد بالمثل، بتوجيه ضربات صاروخية وجوية مدمرة، واستهدفوا رادار بعيد المدى للكشف الجوي FPS ورادار كشف العائمات في سلطنة عُمان ودمروهما."

"ان الطريق الوحيد لفتح مضيق هرمز أمام حركة القطع البحرية هو إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي المعتدي في هذا المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الساحلية."

"إن استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى حوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمي."