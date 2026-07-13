الإمارات تدين الهجوم على مراكز حدودية برية ومنصة نفط بحرية في الكويت

أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم على دولة الكويت بطائرات مسيّرة، والذي استهدف ثلاثة مراكز حدودية برية، وإحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، وإصابة أحد العاملين.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكلّ ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل للمصاب.