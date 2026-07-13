أخبار السيارات| الأيقونة بيتل تعود من جديد.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



الأيقونة بيتل تعود من جديد.. Ora Ballet Cat الكهربائية تخطف الأنظار

تعزز جريت وول موتورز الصينية من تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن استعدادها لإطلاق نسخة محدثة من سيارتها الكهربائية صاحبة اللقب Ora Ballet Cat، والتي لفتت الأنظار منذ ظهورها الأول بفضل تصميمها المستوحى من إحدى أشهر السيارات الكلاسيكية في تاريخ صناعة السيارات.

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري للسيارات باقة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الاختلاف من ناحية بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم والأسعار، والتي تعد نقطة مهمة في أركان المعادلة الشرائية.

تويوتا أفالون تنطلق مجددًا.. نسخة 2027 فيس ليفت الجديدة

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد أن كشفت الستار عن أفالون المحدثة، والتي جاءت بالتعاون مع شركة فاو، ويمنح التحديث الجديد للسيارة مظهراً أكثر حداثة مع المحافظة على هويته الأساسية، حيث تعد أفالون من أبرز سيارات تويوتا في السوق الصينية عن فئة السيدان.

بقوة تقارب 2000 حصان.. BYD تكشف الستار عن دينزا Z الخارقة

كشفت BYD المشاركة في فعاليات مهرجان جودوود للسرعة، عن أحدث سياراتها الخارقة، والتي تحمل اسم دينزا Z، مع انطلاقها ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء.

سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية

تعد كاديلاك واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إذ نجحت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها ضمن العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة التي تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.