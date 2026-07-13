قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن شحاتة: مين ميحبش الخطيب؟ وزعلان من زملكاوي مجانيش فى مرضي
إيران: نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
حسن شحاتة ينتقد مرموش: مكنتش فاكر إنك أناني للدرجة دي.. ومتزعلش مني
البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك
طوارئ وتوقف 3 محطات نووية عن العمل.. حرائق وموجة حر شديدة تضرب فرنسا
ميناء دمياط يحقق أعلى تداول في تاريخه.. وشعبة النقل: الطفرة تعكس نجاح خطط التطوير
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
إسماعيل عبد الغفار: منظومة التير خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى
القبض على المتهم بقتل كلب بالمنوفية
قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن شحاتة: الخطيب لا أحد يكرهه لأنه يعمل دائمًا من أجل مصلحة الأهلي

حسن شحاته
حسن شحاته
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن الكابتن محمود الخطيب يحظى بمحبة الجميع، مشيرًا إلى أنه يضع مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار ويعمل دائمًا من أجل نجاحه.

منتخب مصر 

وقال حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب": "مفيش حد بيكره الكابتن محمود الخطيب، الكل بيحبه، لأنه راجل ماشي لصالح الأهلي بشكل كبير جدًا جدًا، وده اللي أنا عارفه وشايفه".

وأضاف: "الخطيب بيحب ناديه بشكل كبير، وبيعمل حساب الأهلي في كل حاجة، وده سبب تقدير الناس ليه".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات الأخيرة على رفع معدلات اللياقة البدنية، قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية والتكتيكية، كما عقد عموتة عدة جلسات مع اللاعبين لشرح أسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه، مع التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط طوال فترة الإعداد.

حسن شحاته منتخب مصر الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: الوسطاء يواصلون جهودهم لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن

حالة الطقس

منار غانم: الأجواء اليوم حارة والرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة

أرشيفية

مغامرة وسط الأسود والفهود.. مصور مصري يكشف كواليس لقطة استثنائية في كينيا

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد