معتمد جمال يطالب بحسم موقفه في الزمالك ومستحقاته المتأخرة

دخل معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في أزمة جديدة مع إدارة الكرة بعد الاستقرار على ضم مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وتصاعدت انباء مفاوضات الزمالك مع عدد من المدربين الأجانب في الأونه الأخيرة وسط عدم استقرار على الموقف النهائي لمعتمد جمال.

وطالب معتمد جمال بضرورة حسم موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل عن النادي بجانب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي.

سانتوس يرفض الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة الزمالك في التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة الحالية لتولى مهمة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “كان هناك مفاوضات مع سانتوس، ولكن المدرب فضل الانضمام للكويت الكويتي بسبب عدم تنفيذ الزمالك لطلباته المتمثلة في 3 أشهر راتب كمقدم”.

وأضاف: “الزمالك يفاوض عددا من المدربين الأجانب، وفي حال فشل المفاوضات سيكون هناك لجوء لـ معتمد جمال”.

وواصل: “الإدارة تريد معتمد جمال لكن جون إدوارد المدير الكرة والمسئول عن الملف بالكامل يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي، وفي حال إنشاء شركة الكرة ستصبح الإدارة بعيدة تماما عن الملف”.