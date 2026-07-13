الزمالك يفتح ملف تجديد أحمد فتوح.. وجلسة مرتقبة مع وكيله خلال أيام

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن مسؤولو نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة سوف يعقدون جلسة مع وكيل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، من أجل بدء مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، أنه من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة المطالب المالية للاعب، على أن يقدم الزمالك عرضه الرسمي بما يتناسب مع الإمكانيات المالية للنادي، أملاً في التوصل لاتفاق نهائي وحسم ملف تجديد عقد فتوح قبل دخوله الفترة التي يحق له خلالها التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.