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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنجديدة يرفض الأهلي رغم موافقة المغرب الفاسي.. وعموتة يتمسك بالصفقة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري
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كشف الإعلامي جمال الغندور، أن المغربي سفيان بنجديدة، لاعب المغرب الفاسي، لا يزال يرفض فكرة الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم الاهتمام الكبير الذي يبديه النادي الأحمر للتعاقد معه.

وأوضح الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن إدارة الأهلي كثفت تحركاتها خلال الأيام الماضية لحسم الصفقة، خاصة بعد موافقة نادي المغرب الفاسي على بيع اللاعب وعدم ممانعته في إتمام المفاوضات، إلا أن العقبة الرئيسية تتمثل في موقف اللاعب نفسه الذي لا يرغب في خوض تجربة الاحتراف بالدوري المصري في الوقت الحالي.

وأضاف، أن المدير الفني الحسين عموتة يلعب دورًا كبيرًا في محاولة إقناع اللاعب بالانضمام إلى الأهلي، حيث يرى المدرب المغربي أن بنجديدة يمتلك إمكانيات فنية تتناسب مع احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من الأسماء التي تحظى بقناعة كاملة من جانب الجهاز الفني.

وأشار، إلى أن الأهلي لم يغلق الملف بشكل نهائي حتى الآن، ويواصل مساعيه لإقناع اللاعب بتغيير موقفه، مستفيدًا من العلاقة الجيدة التي تربط عموتة باللاعب والكرة المغربية بشكل عام، أملاً في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

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