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معسكر إسبانيا يقترب.. وتطورات بشأن مباراة الأهلي وبرشلونة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معسكر إسبانيا يقترب.. وتطورات بشأن مباراة الأهلي وبرشلونة

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اقترب النادي الأهلي من خوض مواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة الإسباني، بالتزامن مع استعدادات الفريق للسفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن الأهلي سيتوجه إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل للدخول في معسكر مغلق يتخلله خوض مباراتين وديتين، مشيرًا إلى أن فرص إقامة مباراة برشلونة تتجاوز 90%.

وأوضح أن هناك اجتماعًا مرتقبًا عبر تقنية "زووم" بين شركة الأهلي ومسؤولي برشلونة، من أجل حسم جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، وفي مقدمتها الاتفاق النهائي على المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الأهلي.

وفي سياق متصل، كان المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد قرر منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق عقب انتهاء فترة الراحة، قبل السفر إلى إسبانيا للمشاركة في المعسكر الخارجي، الذي يأتي ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد بقيادة عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية وتطبيق أفكاره الخططية والتكتيكية، استعدادًا لانطلاق المنافسات، وسط ترقب لحسم الودية المرتقبة أمام برشلونة خلال الأيام المقبلة.

الأهلي برشلونة محمد أبو علي الاهلي و برشلونة

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