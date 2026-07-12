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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

22% فائدة.. أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي المصري
شهادات البنك الأهلي المصري
محمد غالي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أفضل شهادات البنك الأهلي المصري 2026، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، وهو ما دفع العديد من العملاء إلى المقارنة بين الشهادات الادخارية المتاحة لاختيار الأنسب من حيث العائد ودورية الصرف.

شهادات البنك الأهلي المصري

ويواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعوائد ثابتة ومتدرجة ومتغيرة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء سواء الباحثين عن دخل شهري أو عائد سنوي أو استثمار طويل الأجل.

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري 2026

تتميز شهادات البنك الأهلي بعدد من المزايا، أبرزها:

الحد الأدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا لسياسة البنك.
إصدار بطاقات ائتمانية بضمان قيمة الشهادة.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقا للشروط والأحكام المنظمة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي يبلغ 19.5% يصرف شهريا.

ويرتبط العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، مضافا إليه 0.50%، على أن يتم تطبيق أي تعديل في العائد اعتبارا من أول يوم عمل يلي قرار لجنة السياسة النقدية، مع ضمان ألا يقل العائد عن 17%.

وعند استثمار 1000 جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقارب 16.25 جنيه، بإجمالي عائد سنوي يبلغ نحو 195 جنيها.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تتيح هذه الشهادة صرف العائد شهريا على مدار ثلاث سنوات، وجاءت أسعار العائد كالتالي:

21% خلال السنة الأولى.
16.25% خلال السنة الثانية.
12% خلال السنة الثالثة.

ويبلغ العائد الشهري لاستثمار 1000 جنيه نحو 17.5 جنيه خلال السنة الأولى، و13.54 جنيه في السنة الثانية، و10 جنيهات في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

يطرح البنك أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة 3 سنوات، مع صرف العائد مرة واحدة سنويا، وذلك وفقا للمعدلات التالية:

22% في السنة الأولى.
17.5% في السنة الثانية.
13% في السنة الثالثة.

وعند استثمار 1000 جنيه، يحصل العميل على 220 جنيها في نهاية السنة الأولى، و175 جنيها في السنة الثانية، و130 جنيها في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

تشمل باقة الادخار أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، والتي توفر خيارين لصرف العائد:

17.75% سنويا بعائد يصرف شهريا.
17.85% سنويا بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر.

ويظل العائد ثابتا طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

ويحقق استثمار 1000 جنيه عائدا شهريا يقارب 14.79 جنيه، بينما يبلغ العائد ربع السنوي نحو 44.63 جنيه، بإجمالي سنوي يصل إلى 178.5 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

كما يتيح البنك الأهلي الشهادة الخماسية لمدة 5 سنوات، بعائد سنوي ثابت يبلغ 14.25% يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويصل العائد الشهري على استثمار 1000 جنيه إلى نحو 11.88 جنيه، بينما يبلغ إجمالي العائد على مدار مدة الشهادة نحو 712.5 جنيه لكل ألف جنيه مستثمرة، مع استرداد أصل قيمة الشهادة بالكامل عند نهاية المدة.

وتمنح شهادات البنك الأهلي المصري العملاء خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم الادخارية والاستثمارية، سواء من خلال العائد الثابت أو المتغير أو المتدرج، بما يوفر مرونة في اختيار الشهادة المناسبة وفقا للأهداف المالية لكل عميل.

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