بنك الاستثمار الأوروبي: تمويلات بقيمة 210 ملايين دولار لدعم كفاءة الطاقة في إيطاليا وبنجلاديش

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم حزمة تمويل بقيمة 250 مليون يورو لمجموعة" إيتالجاز" لدعم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف أنحاء إيطاليا، وجرى توقيع الشريحة الأولى بقيمة 150 مليون يورو ضمن قرض يمتد لمدة 15 عامًا. ويستهدف التمويل تنفيذ برنامج استثماري خلال الفترة 2026-2029، ويشمل البرنامج تنفيذ مشروعات لتحديث كفاءة الطاقة في المباني العامة والخاصة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب تحديث شبكات الإضاءة العامة.

ويتوقع البنك أن يسهم المشروع في توفير نحو 30.6 جيجاوات/ساعة سنويًا من الطاقة الأولية، وإنتاج 21.5 جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، بما يعادل استهلاك الكهرباء لنحو 8200 أسرة إيطالية.

وأشار بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن هذه العملية تعد التاسعة مع مجموعة إيتالجاز، ليرتفع إجمالي تمويلاته للمجموعة إلى أكثر من 1.9 مليار يورو، مؤكدًا أن التمويل سيساعد على تسريع تنفيذ الاستثمارات رغم تقلبات الأسواق والتوترات الجيوسياسية. وأكدت نائبة رئيس البنك جيلسومينا فيجليوتي أن الاتفاق يعزز تمويل مشروعات كفاءة الطاقة واسعة النطاق، فيما أوضح الرئيس التنفيذي لإيتالغاز باولو جالو أن التمويل سيدعم تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخفض استهلاك الطاقة.

وفي بنجلاديش، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي توقيع اتفاق تمويل بقيمة 60 مليون يورو مع بنك براك، في أطول تمويل تمنحه مؤسسة تمويل تنموية لبنك تجاري في البلاد، ويتضمن قرضًا بقيمة 40 مليون يورو للمشروعات الصغيرة وقرضًا إطاريًا بقيمة 20 مليون يورو لدعم الاستثمارات الخضراء والدائرية.

ويتيح التمويل دعم أكثر من 2500 مشروع صغير، مع التركيز على قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، وإدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، والمباني الخضراء، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، وحلول الطهي النظيف، وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة، كما يهدف إلى مساعدة الشركات على تلبية متطلبات الاستدامة المتزايدة في الأسواق الأوروبية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد مسؤولو بنك الاستثمار الأوروبي وبنك براك والاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية ستسهم في تسريع التحول الأخضر في الاقتصاد البنجلاديشي، وتعزيز استدامة سلاسل توريد الملابس والمنسوجات التي تمثل نحو 85% من صادرات البلاد، بما يدعم التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.