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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيباستيان شيفر: إيران ما زالت تمتلك أوراق ضغط رغم الضغوط المتزايدة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

قال  سيباستيان شيفر مدير مركز الدانوب ووسط أوروبا، إنّ إيران تواجه ضغوطاً كبيرة أكثر من أي وقت مضى، لكنها ما زالت تمتلك أوراق ضغط مؤثرة، وفي مقدمتها سيطرتها على مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها ما زالت تمسك بخيوط المشهد على الأرض، بصرف النظر عن التوصل إلى تسوية أو وقف لإطلاق النار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن تداعيات الأزمة ستكون أسوأ مما هي عليه حالياً.

وتابع، أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت قدرة إيران على تطوير سلاح نووي قد انتهت بالفعل نتيجة الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، مشيراً إلى أن هذه المسألة ما زالت غير محسومة.

التعامل مع إيران

وأشار مدير مركز الدانوب ووسط أوروبا إلى أنه لا يبدو أن هناك استراتيجية واحدة متسقة يجري تطبيقها في التعامل مع إيران، معرباً عن عدم يقينه بشأن المسار الذي قد تتجه إليه الأوضاع، ولا سيما في ظل استمرار توجيه الضربات بين الحين والآخر. 

سيباستيان شيفر أوروبا إيران مضيق هرمز الأرض

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