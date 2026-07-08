وزير خارجية ألمانيا: على إيران أن تدرك ضرورة إجراء مفاوضات جادة

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إنه على إيران أن تدرك الآن أن “مفاوضات جادة” أصبحت ضرورية، وإن الضربات العسكرية الإضافية “مبررة”.

وأضاف فاديفول، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران كانت مبررة.

وقال: “يجب على إيران الآن أن تفهم حقاً أن المفاوضات الجادة ضرورية، وأن المزيد من الضربات العسكرية له ما يبرره”.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن أحدث تصعيد في الأعمال القتالية قد قوَّض اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل أساساً لإجراء المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا: “أعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لأن تُجرى هذه المفاوضات بالفعل”.

وواصل تصريحاته: “قد يكون هذا استعراضاً للقوة قبل بدء المفاوضات الفعلية، وهو أمر مؤسف بالطبع، لأننا بحاجة أخيراً إلى الهدوء في مضيق هرمز”.

وشدد وزير الخارجية الألماني على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى “حراً” و”مفتوحاً” أمام الملاحة الدولية، مضيفاً أن “إيران تعرقل ذلك إلى حد كبير”.