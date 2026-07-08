بمساعدة شقيقته.. القبض شخص تعدى على زوجته بالضرب والسحل في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها وشقيقته “بالتعدي عليها بالضرب والسحل، وسرقة محتويات منزلها” في الغربية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 4 يوليو الجاري، تبلغ لمركز شرطة المحلة من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة المركز)، بتضررها من زوجها (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بتاريخ 2 يوليو بالاستيلاء على المنقولات الزوجية الخاصة بها المتواجدة في شقة الزوجية؛ لخلافات عائلية فيما بينهما "منظورة أمام القضاء".

كما اتهمته وشقيقته (ربة منزل) بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث إصابتها بـ"كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"؛ حال تواجدها بمنزل أهلية زوجها، بدائرة المركز، عقب طلبه منها الحضور لإنهاء الخلاف.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما؛ أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وأضاف زوج القائمة على النشر، بقيامه بنقل المنقولات الزوجية لمنزل أهليته؛ لتلافي إلزامه بسداد القيمة الإيجارية للشقة لعدم تواجده بها، بالإضافة لقيام زوجته "القائمة على النشر" بتركها إثر تلك الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية.