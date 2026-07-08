النيران امتدت إلى 3 طوابق.. الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بسوهاج

دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء إلى موقع حريق هائل اندلع داخل عقار سكني بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

بعدما امتدت النيران من شقة بالطابق السادس العلوي إلى 3 طوابق أخرى، وسط تصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة، واستنفار أمني مكثف لمحاصرة ألسنة اللهب.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتأمين المواطنين وإتاحة الفرصة أمام رجال الإطفاء للتعامل مع الحريق.

وفور وصول القوات، تبين أن النيران اندلعت داخل شقة بالطابق السادس العلوي، قبل أن تمتد بفعل شدة الاشتعال إلى 3 طوابق أخرى بالعقار، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة بشكل كثيف، وسط حالة من الهلع بين سكان المنطقة والمارة.

وسارع رجال الحماية المدنية إلى محاصرة مصدر النيران، مستخدمين المعدات اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، في ظل صعوبة التعامل مع الحريق بسبب ارتفاع موقعه بالطوابق العليا.

وشهد موقع الحادث تجمع عدد من الأهالي لمتابعة جهود الإطفاء، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتنظيم حركة المرور وإبعاد المواطنين عن محيط العقار حفاظًا على سلامتهم، بالتزامن مع استمرار عمليات الإخماد والتبريد.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج إلى مكان الواقعة، وبدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق، بينما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة النهائية والتبريد للتأكد من إخماد النيران بشكل كامل وعدم تجدد اشتعالها.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تستمر جهود فحص موقع الحريق لكشف السبب الرئيسي وراء اندلاع النيران.