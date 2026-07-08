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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح يُهاجم فيفا بعد خروج مصر: لا تمنحوه أصوات أفريقيا.. ومنتخبنا يستحق قلادة النيل

مصر والأرجنتين
مصر والأرجنتين
محمد بدران

شنّ خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة هجومًا حادًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، مطالبًا بمواقف حاسمة تجاه ما وصفه بالأخطاء التي شهدتها مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ16.

وكتب العمايرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعد تعامل رئيس الفيفا مع المنتخبات الأفريقية أتمنى لا يتم إعادة انتخابه بأصوات القارة الـ54، وعلى الأقل لا يعطي الاتحاد المصري صوته له."

وأضاف: "برغم الخروج والله يا ريس، لاعبو وأعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني المصري يستحقون قلادة النيل."

كما طالب العمايرة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بالتحرك من تلقاء نفسها، قائلًا: "منتظر لجنة الانضباط بالفيفا تراجع اللقطات الغائبة عن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير ضد اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وتقرر إيقافه، وكمان الاتحاد المصري يقدم احتجاجًا ضد عنصرية جماهير الأرجنتين ضد حسام حسن أثناء المباراة وبعدها."

وجاءت تصريحات العمايرة عقب وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16، في مباراة أثارت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم، بينما حظي منتخب مصر بإشادات كبيرة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال البطولة، رغم انتهاء مشواره عند دور الـ16.

مصر الأرجنتين كأس العالم عامر العمايرة

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