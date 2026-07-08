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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان تبدأ تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة غرب قنا الجديدة.. متى موعد استلام وحدتك؟

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع "سكن مصر" بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وفق جدول زمني يمتد من 13 يوليو وحتى 28 يوليو 2026، مع التأكيد على الالتزام بالجداول المقررة ومعايير الجودة في تنفيذ وتسليم الوحدات.

بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بغرب قنا

أكدت وزيرة الإسكان ضرورة مواصلة تنفيذ خطط تسليم الوحدات السكنية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة تحقق جودة الحياة للمواطنين.

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جدول تسليم العمارات

أوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، أن تسليم الوحدات سيتم وفقًا لأرقام العمارات والوحدات المحددة لكل يوم، على النحو التالي:

  • الإثنين 13 يوليو: العمارات (1، 3، 4، 6، 12، 15، 22، 23).
  • الثلاثاء 14 يوليو: العمارات (23، 24، 40).
  • الأربعاء 15 يوليو: العمارتان (16، 17).
  • الخميس 16 يوليو: العمارتان (21، 9).
  • الإثنين 20 يوليو: العمارتان (10، 19).
  • الثلاثاء 21 يوليو: العمارتان (38، 35).
  • الأربعاء 22 يوليو: العمارتان (37، 36).
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دعوة للمستفيدين للالتزام بالمواعيد

دعا رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة المواطنين المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل عمارة والوحدات الواردة بالجدول المعلن، لتيسير إجراءات التسليم وضمان سرعة إنهائها.

فرصة إضافية للمتخلفين عن الاستلام

خصص جهاز المدينة يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 يوليو 2026 لتسليم الوحدات للمواطنين الذين تعذر عليهم الاستلام خلال المواعيد المحددة.

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يأتي بدء تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة غرب قنا الجديدة في إطار خطة وزارة الإسكان لاستكمال تسليم المشروعات السكنية للمستفيدين وفق الجداول الزمنية المعلنة، مع توفير وحدات سكنية جاهزة تلبي احتياجات المواطنين.

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