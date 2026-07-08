قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات مُكثفة من «التضامن» لموعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
محمد هاني: مصر في الخسارة قبل المكسب.. وأمام أعين العالم كله مرّ المصريون من هنا
إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. وتقديرات تستبعد اندلاع حرب شاملة مع إيران
تهديد إيراني جديد: إغلاق مضيق هرمز بعد أي هجوم أمريكي مقبل
التلفزيون الإيراني: مقتل 8 جنود من الجيش في هجمات أمريكية على مناطق بجنوب البلاد
حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة
الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
من غزل الفيوم إلى كل المحافظات.. خطة حكومية لتشغيل مستفيدات "تكافل وكرامة" بمصانع الملابس
كريستال بالاس يمدد تعاقده مع الياباني كامادا
محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق عقار الاتصالات.. النيران تمتد لـ3 طوابق والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق|صور
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع
كلاتنبيرغ: هدف زيكو صحيح.. وكل قرارات المباراة كانت في صالح الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد واقعة العلم الإسرائيلي.. خالد منتصر يهاجم حسام حسن

حسام حسن وخالد منتصر
حسام حسن وخالد منتصر
محمد بدران

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، مؤكدًا أن المنتخب قدم أداءً مشرفًا، لكنه شدد على ضرورة الاعتراف بالأخطاء الفنية والسلوكية للاستفادة منها مستقبلًا.

وكتب خالد منتصر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "نعم، روحنا كانت عالية في الملعب، وكان الفوز لنا أقرب وفي المتناول، ونعم كانت هناك أخطاء تحكيمية، لكن هل لم تكن هناك أخطاء في إدارة المباراة فنيًا، خاصة في الربع ساعة الأخير؟، لا بد أن نعترف بالأخطاء حتى نتعلم ونستفيد".

وأضاف أن المنتخب، بعد التقدم بهدفين دون رد، كان بحاجة إلى تعزيز الجانب الدفاعي بدلًا من الاستمرار بنفس النهج الهجومي، مشيرًا إلى أن مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين، الذي يضم أفضل لاعبي العالم، كانت تتطلب تغييرات دفاعية للتعامل مع الضغط الكبير والعرضيات في الدقائق الأخيرة.

كما انتقد خالد منتصر عصبية الجهاز الفني على الخط، معتبرًا أنها تنتقل إلى اللاعبين وتزيد من توترهم، مؤكدًا أن الحماس يختلف عن الانفعال، كما رفض الاشتباك اللفظي مع جماهير الفريق المنافس، داعيًا إلى التركيز على ما يحدث داخل الملعب بعيدًا عن أي أمور خارج الإطار الرياضي.

وأكد أن المدير الفني حسام حسن حقق إنجازًا كبيرًا مع منتخب مصر، لكنه وجه له رسالتين للمستقبل، الأولى تتعلق برفض أي تصرفات غير رياضية مثل البصق على جماهير المنافس، واصفًا ذلك بأنه "سلوك مستهجن ومرفوض"، والثانية تتعلق بعدم التسرع في توجيه اتهامات بالعنصرية إلى الحكم، موضحًا أن الاعتراض على القرارات التحكيمية حق مشروع، لكن اتهامات العنصرية تحمل تبعات خطيرة ويجب أن تستند إلى أدلة واضحة.

واختتم خالد منتصر تصريحاته بالتأكيد على أن التعلم من الأخطاء هو الطريق الحقيقي للتطور، قائلًا: "مش المهم نكسب البطولة، المهم نكسب الاحترام والقدرة على التعلم من أخطائنا"، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه سياسات إسرائيل التوسعية، لكنه أكد أن التعبير عن المواقف السياسية لا يكون داخل الملاعب أو عبر الإساءة إلى جماهير المنتخبات المنافسة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما فرط الفراعنة في تقدمهم بهدفين دون رد خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

خالد منتصر حسام حسن علم إسرائيل كاس العالم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

جولات ميدانية مكثفة بحدائق العاصمة لدفع العمل بمشروعات سكن لكل المصريين

السلع الغذائية

بعد كسر حاجز الـ49 جنيهًا للدولار .. متى يلمس المواطن انخفاض الأسعار؟

جانب من الحدث

166 مليون جنيه حصيلة مزايدة العاشر من رمضان بعد بيع كامل الفرص الاستثمارية المطروحة

بالصور

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد