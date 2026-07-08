بعد واقعة العلم الإسرائيلي.. خالد منتصر يهاجم حسام حسن

علق الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، مؤكدًا أن المنتخب قدم أداءً مشرفًا، لكنه شدد على ضرورة الاعتراف بالأخطاء الفنية والسلوكية للاستفادة منها مستقبلًا.

وكتب خالد منتصر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "نعم، روحنا كانت عالية في الملعب، وكان الفوز لنا أقرب وفي المتناول، ونعم كانت هناك أخطاء تحكيمية، لكن هل لم تكن هناك أخطاء في إدارة المباراة فنيًا، خاصة في الربع ساعة الأخير؟، لا بد أن نعترف بالأخطاء حتى نتعلم ونستفيد".

وأضاف أن المنتخب، بعد التقدم بهدفين دون رد، كان بحاجة إلى تعزيز الجانب الدفاعي بدلًا من الاستمرار بنفس النهج الهجومي، مشيرًا إلى أن مواجهة منتخب بحجم الأرجنتين، الذي يضم أفضل لاعبي العالم، كانت تتطلب تغييرات دفاعية للتعامل مع الضغط الكبير والعرضيات في الدقائق الأخيرة.

كما انتقد خالد منتصر عصبية الجهاز الفني على الخط، معتبرًا أنها تنتقل إلى اللاعبين وتزيد من توترهم، مؤكدًا أن الحماس يختلف عن الانفعال، كما رفض الاشتباك اللفظي مع جماهير الفريق المنافس، داعيًا إلى التركيز على ما يحدث داخل الملعب بعيدًا عن أي أمور خارج الإطار الرياضي.

وأكد أن المدير الفني حسام حسن حقق إنجازًا كبيرًا مع منتخب مصر، لكنه وجه له رسالتين للمستقبل، الأولى تتعلق برفض أي تصرفات غير رياضية مثل البصق على جماهير المنافس، واصفًا ذلك بأنه "سلوك مستهجن ومرفوض"، والثانية تتعلق بعدم التسرع في توجيه اتهامات بالعنصرية إلى الحكم، موضحًا أن الاعتراض على القرارات التحكيمية حق مشروع، لكن اتهامات العنصرية تحمل تبعات خطيرة ويجب أن تستند إلى أدلة واضحة.

واختتم خالد منتصر تصريحاته بالتأكيد على أن التعلم من الأخطاء هو الطريق الحقيقي للتطور، قائلًا: "مش المهم نكسب البطولة، المهم نكسب الاحترام والقدرة على التعلم من أخطائنا"، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه سياسات إسرائيل التوسعية، لكنه أكد أن التعبير عن المواقف السياسية لا يكون داخل الملاعب أو عبر الإساءة إلى جماهير المنتخبات المنافسة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما فرط الفراعنة في تقدمهم بهدفين دون رد خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.