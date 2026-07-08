ترامب: قد يسعى الإيرانيون إلى قتلي لأنني الهدف رقم واحد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسئولين إيرانيين قد يسعون إلى اغتياله، معتبراً أنه "الهدف رقم واحد" بالنسبة لطهران، وذلك في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد التهديدات المتبادلة بين الجانبين.

وأضاف “ترامب”، في تصريحات صحفية، أن إيران "قد تسعى إلى قتلي لأنني الهدف رقم واحد"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الأمريكية تتعامل مع أي تهديدات محتملة بأقصى درجات الجدية، وأن إجراءات الحماية المخصصة للرئيس السابق والمرشح الرئاسي لا تزال قائمة.

وتأتي تصريحات ترامب في سياق توتر ممتد بين واشنطن وطهران منذ قرار إدارته عام 2020 تنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد، وهي العملية التي دفعت مسؤولين إيرانيين إلى التعهد مراراً بالسعي إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في مناسبات سابقة أنها أحبطت مخططات مرتبطة بأشخاص اتُّهموا بالعمل لصالح إيران لاستهداف مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فيما أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تواصل التحقيق في أي تهديدات تستهدف شخصيات أمريكية.

في المقابل، تنفي إيران الاتهامات الأمريكية المتعلقة بالتخطيط لعمليات اغتيال داخل الولايات المتحدة، وتصفها بأنها اتهامات ذات دوافع سياسية، مؤكدة أن مواقفها تأتي في إطار الرد على ما تعتبره انتهاكات أمريكية للقانون الدولي.