باع الشقة لأكتر من شخص.. حكاية مستريح النزهة استولى على أموال الضحايا بالخداع والنصب

قال المستشار أحمد سامي المليجي، بصفته وكيلاً عن عدد من المجني عليهم، أن محكمة جنح السلام ستنظر غدًا أولى جلسات محاكمة مستريح النزهة، لاتهامه في 30 قضية منظورة ضده، تتعلق باتهامات بالنصب العقاري والاستيلاء على أموال مواطنين.

وأوضح المليجي أن التحقيقات وشكاوى المجني عليهم تشير إلى أن المتهم باع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص في عدد من الحالات، مع اختلاف أسعار البيع من عميل لآخر، وهو ما تسبب - بحسب أقوال الضحايا - في وقوع خسائر مالية كبيرة لعدد من الأسر.

وأشار إلى أن الوقائع محل الاتهام تتعلق بوحدات سكنية داخل برج التوحيد رقم (19) الكائن بشارع مستجد من شارع محمد جلال بمنطقة النزهة الجديدة 2، وبرج التوحيد رقم (20) بشارع أبناء سوهاج من شارع 27 بالمنطقة نفسها.

وأضاف أن هيئة الدفاع عن المجني عليهم ستطالب أمام المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، إلى جانب المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا، مؤكدًا أن تعدد القضايا المنظورة ضد المتهم يمثل عنصرًا ستتمسك به هيئة الدفاع خلال المرافعات.

ودعا محامي المجني عليهم جميع المتضررين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسارات القانونية للمطالبة بالحقوق، مع انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة وقرار المحكمة.