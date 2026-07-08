الدفاع المدني يعثر على مبالغ مالية وذهب خلال انتشال شهداء جنوبي غزة

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، يوم الأربعاء، بعثور طواقمه على مبلغ مبالي ومصاغ ذهبي، أثناء البحث عن جثامين الشهداء تحت أنقاض عمارة "الماسة" التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال العقيد محمد أبو دان المدير العملياتي لمهمة انتشال الجثامين إن طواقم الإنقاذ عثرت على المبلغ والمصاغ الذهبي بعد استئناف أعمال البحث عن جثامين الشهداء.

وأضاف أن الطواقم استطاعت انتشال رفات 14 شهيدًا من المكان تعود لعائلات الصفدي ونبهان والريس.

وأكد أبو دان أن الدفاع المدني تعامل مع المقتنيات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث جرى تسليمها إلى فريق الأدلة الجنائية في جهاز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإعادتها إلى أصحابها أو ذويهم وفق الأصول القانونية.