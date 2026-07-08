مصدر أمريكي: ترامب أبلغ قادة الناتو برغبته ببقاء الولايات المتحدة في الحلف

قال مصدر أمريكي مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ حلفاء الناتو برغبته في بقاء الولايات المتحدة في الحلف خلال اجتماع للقادة عُقد في أنقرة اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما نقلت شبكة يو إس نيوز الأمريكية أنه خلال الاجتماع المغلق، قال ترامب أيضاً إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة بيع الأسلحة للحلفاء بغض النظر عن كيفية استخدامها.

ونقل المصدر عن ترامب قوله لقادة الناتو: "نريد البقاء معكم".

كما أفاد المصدر بأن ترامب لم يكرر انتقاده لإسبانيا، حليفة الناتو، ولا إعلانه إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران خلال الاجتماع المغلق.

وأضاف المصدر أنه لم يتطرق أيضاً إلى قضية جرينلاند، التي أثارت توتراً داخل الحلف.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على تصريحات ترامب في الاجتماع.

وكان الرئيس الأمريكي قد أمر في وقت سابق بوقف التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب الإنفاق الدفاعي والحرب في إيران.