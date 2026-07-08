رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

أوائل الدبلومات الفنية 2026 ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان قائمة أسماءهم ومجاميعهم ومحافظاتهم وترتيبهم خلال الساعات القادمة

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. هل أعلنتها التعليم ؟

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2026 بشكل رسمي ، ولا أي بيانات تخصهم ، محذرة من الإنسياق وراء أي قوائم مزيفة يتم تداولها بشأن أوائل الدبلومات الفنية 2026 على وسائل التواصل الإجتماعي

أوائل الدبلومات الفنية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 خلال الساعات القادمة ، من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم إصدار بيان رسمي يكشف عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ومجاميعهم وصورهم في جميع محافظات الجمهورية

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمديريات التعليمية بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية كل عام

عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026

ولم تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن عن عدد أوائل الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، ولكن في العام الماضي على سبيل المثال ، بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية ، ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

جدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من المقرر أن يعتمدها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم ، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم رسميا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم للطلاب

حيث تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات بيانا رسميا يعلن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات، خبر سيتم إعلانه رسميا من وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القادمة ، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا تعلن خلاله ما يلي : ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 ـ ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس - ظهور نتيجة دبلوم الزراعة برقم الجلوس وغيرها من التخصصات

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login