المفوضية الأوروبية تدعو إلى خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد للتوصل إلى حل مستدام للقضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وتجنب أية خطوات من شأنها تقويض المسار الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "الدبلوماسية وحدها قادرة على تحقيق حل مستدام"، مشددا على ضرورة احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، والامتناع عن أية أعمال قد تعرض الجهود الدبلوماسية للخطر.

وجاءت تصريحات المفوضية عقب الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع طهران "انتهى"، وهو ما أثار مخاوف من تجدد التصعيد في المنطقة.

وفي السياق، دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز إلى "أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد"، محذرا من أن نحو ستة آلاف بحار لا يزالون عالقين على متن سفن في الخليج العربي، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية عقب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.