«يا فيفا بتعمليها إزاي؟.. والله زهقتينا».. أحمد جلال يُثير الجدل بعد خروج مصر من المونديال

أثار الناقد الرياضي أحمد جلال حالة من الجدل بتعليق نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026، في إشارة إلى الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في دور الـ16.

وكتب أحمد جلال: "والسؤال اللي في راسي إزاي: يا فيفا بتعمليها إزاي؟.. والله زهقتينا."

وجاء تعليق جلال بعد خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها الفراعنة أداءً قويًا، إلا أنها شهدت عدة قرارات تحكيمية أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجماهير والإعلاميين.

وأعاد خروج منتخب مصر من البطولة فتح باب النقاش حول تأثير القرارات التحكيمية في المباريات الكبرى، بالتزامن مع تساؤلات طرحها متابعون بشأن المصالح التجارية الضخمة المرتبطة باستمرار المنتخبات والنجوم أصحاب الجماهيرية الواسعة في المنافسات.

وكان المنتخب المصري قد ودّع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في لقاء شهد احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين، نجح الحارس مصطفى شوبير في التصدي لها ببراعة، إلا أن الأرجنتين حسمت المباراة في النهاية لتتأهل إلى الدور التالي.