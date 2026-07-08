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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التاريخ يعيد نفسه.. خالد طلعت: ما حدث أمام الفراعنة نسخة جديدة من أزمة يد مارادونا

هدف مارادونا الشهير
هدف مارادونا الشهير
محمد بدران

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن ما حدث يذكره بإحدى أشهر الوقائع التحكيمية في تاريخ المونديال.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على "فيسبوك": "التاريخ يعيد نفسه.. رأيي الشخصي أنه بعد 40 سنة بالتمام والكمال بتتكرر فضيحة تحكيمية جديدة في نفس البطولة كأس العالم ولنفس المنتخب الأرجنتين، وعشان خاطر نجم جماهيري كبير، بس كان مارادونا ودلوقتي ميسي".

وأضاف: "سنة 1986 احتسب جول فاضح للأرجنتين على إنجلترا في دور الثمانية، مارادونا جابه بإيده في لقطة واضحة للناس كلها، والجول اتحسب، وكسبوا 2-1 وصعدوا وكملوا وكسبوا كأس العالم".

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب عدد من القرارات التي أثارت اعتراضات كبيرة.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، بينما ودع منتخب مصر البطولة بعد أداء حظي بإشادة واسعة رغم الخروج.

هدف مارادونا الشهير كأس العالم الأرجنتين منتخب مصر

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