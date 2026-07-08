محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق عقار الاتصالات.. النيران تمتد لـ3 طوابق والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق|صور

وصل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق الهائل الذي اندلع داخل الطوابق السكنية بالبرج المتواجد فيه معهد الاتصالات لعلوم الحاسب الآلي واللاسلكي بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، لمتابعة جهود السيطرة على النيران ميدانيًا.

ماذا حدث؟

وذلك بالتزامن مع تصاعد كثيف للأدخنة وامتداد الحريق من شقة بالطابق السادس العلوي إلى 3 طوابق أخرى بالعقار، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للتعامل مع ألسنة اللهب.

وفور وصوله إلى موقع الحادث، تابع محافظ سوهاج أعمال الإطفاء التي تنفذها قوات الحماية المدنية، واطلع على تطورات الموقف، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق بشكل كامل، ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، مع توفير كافة أوجه الدعم للأجهزة المشاركة في عمليات الإخماد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بأحد العقارات الكائنة بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ مدعومة بـ7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول المكان لتأمين المواطنين وتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

وتبين من الفحص الأولي أن النيران اندلعت داخل شقة بالطابق السادس، قبل أن تمتد إلى 3 طوابق أخرى، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان غطت سماء المنطقة، وسط حالة من القلق بين الأهالي الذين تابعوا محاولات السيطرة على الحريق.

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة لمحاصرة مصدر النيران، مستخدمة المعدات اللازمة للوصول إلى أماكن الاشتعال، مع إجراء عمليات التبريد عقب السيطرة على الحريق لمنع تجدد اشتعاله.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وبدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق، فيما تستمر الأجهزة المعنية في متابعة الموقف لحين الانتهاء من أعمال السيطرة والفحص الفني لموقع الواقعة.