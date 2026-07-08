ألسنة اللهب تحاصر عقارًا في سوهاج.. الحريق يمتد لـ3 طوابق إضافية والحماية المدنية تكافح النيران

تحول أحد العقارات بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، إلى مشهد من الرعب، بعدما اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق السادس العلوي، قبل أن تمتد النيران إلى ثلاثة طوابق أخرى بالعقار، وسط تصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة، واستنفار أمني مكثف للسيطرة على الحريق.

وتصاعدت ألسنة اللهب من الطوابق العليا للعقار، فيما سارع الأهالي بإخلاء المناطق المحيطة بموقع الحريق، وسط حالة من القلق خوفًا من امتداد النيران إلى باقي أجزاء المبنى أو العقارات المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت في محاصرة مصدر النيران.

وبمجرد وصول القوات، تبين أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق السادس، ثم امتد إلى ثلاثة طوابق أخرى بفعل شدة النيران، لتكثف فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى باقي وحدات العقار.

وظهرت في موقع الحادث سحب كثيفة من الدخان الأسود، فيما واصل رجال الحماية المدنية عمليات الإطفاء وسط صعوبة التعامل مع النيران بسبب ارتفاع العقار وموقع اندلاع الحريق، مع استخدام المعدات اللازمة للوصول إلى الطوابق المتضررة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتأمين المواطنين وتسهيل حركة سيارات الإطفاء، كما بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق، بينما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة والتبريد للتأكد من إخماد النيران بشكل كامل وعدم تجدد اشتعالها.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق الذي أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة.