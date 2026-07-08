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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

استشاري يكشف الفوائد الصحية للآيس كريم ويوضح مخاطره

الآيس كريم
الآيس كريم
اسماء محمد

يعد الآيس كريم من أكثر الحلوى انتشارا في فصل الصيف، حيث تجتمع عليه الأسرة ورغم شهرته كطعام مرطب وشهي في فصل الصيف.

قال دكتور سعيد متولى استشاري التغذية العلاجية، أن الايس كريم يمتلك عدد كبير من الفوائد الصحية ولكنه يمكن أيضا أن يصبح طعاما ضار وهذا يعتمد كلياً على طريقة تحضيره.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنه عند يُصنع الآيس كريم من مكونات طبيعية (مثل الألبان، المكسرات، والكاكاو)، فإنه يتحول إلى وجبة غنية ومفيدة للجسم خاصة عندما تكون درجة برودته غير مبالغ فيها.

منجم للفيتامينات


يحتوي الايس كريم على مجموعة واسعة من الفيتامينات الأساسية مثل (A، B-6، B-12، C، D، E)، بالإضافة إلى فيتامين K الذي يلعب دوراً حيوياً في الوقاية من تجلط الدم.

وأوضح سعيد أن الايس كريم مصدر للطاقة بفضل تكامله بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، يمنح الجسم طاقة عالية (مع مراعاة دوره في زيادة الوزن).

دعم العظام والمزاج

يمد الجسم بالكالسيوم والفسفور، مما يعزز قوة العظام، ويقلل مخاطر حصوات الكلى، كما يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف أعراض ما قبل الطمث.

مضاد للتوتر

يتميز باحتوائه على هرمون السعادة والحمض الأميني التريبتوفان الذي يعمل كمهدئ طبيعي للجهاز العصبي ويساعد في محاربة الأرق.

لماذا نشعر بصداع الآيس كريم

قد نشعر أحياناً بألم لحظي في الرأس عند تناول الآيس كريم أو المشروبات شديدة البرودة؛ ويوضح متولي أن هذا يحدث بسبب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة الذي يؤدي إلى تغير مؤقت في تدفق الدم في الدماغ، مسبباً ألماً عابراً يزول سريعاً.

متى تحدث أضرار الآيس كريم 

يجب الحذر من الأنواع التجارية التي تعتمد على:

المركبات الصناعية

مثل الملونات والنكهات والروائح الصناعية التي تضر الجسم عامة والكبد خاصة.

الدهون المهدرجة

التي تسبب زيادة مفرطة في الوزن وتؤثر سلباً على صحة المعدة والأمعاء.

لضمان الحصول على الفوائد الصحية وتجنب الأضرار، يُنصح دائماً بتعلم طرق تحضير الآيس كريم منزلياً بمكونات طبيعية، ليكون الخيار الأكثر أماناً وصحة لكِ ولأسرتك.

الآيس كريم فوائد الايس كريم الصيف سعيد متولى الصحة المعدة أضرار الايس كريم

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