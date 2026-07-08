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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 1.5 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع تصنيع قفازات صناعية بمنطقة "قناة السويس"

خلال مراسم التوقيع
خلال مراسم التوقيع
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة (بيبي إيجي لتصنيع القفازات الصناعية Beybi Egy Industrial Gloves Manufacturing)، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، داخل وحدتين من مشروع المصانع الجاهزة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 74.4 مليون جنيه مصري)، على مساحة 2800 متر مربع، بما يوفر 100 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل بنهاية العام الجاري، مع وجود خطط توسعية مستقبلية للشركة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، حيث يستهدف المشروع تصنيع القفازات الصناعية المتخصصة المستخدمة في مهمات الوقاية والسلامة المهنية، ضمن الصناعات المتقدمة المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج، مع توجيه إنتاجه للتصدير، وقد قام بتوقيع العقد اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والسيد/ أمير كايا، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تمثل أحد أهم مراكز التصنيع المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تتمتع به من مقومات صناعية ولوجستية تتيح إقامة مشروعات إنتاجية تخدم الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن مشروع المصانع الجاهزة بالسخنة يمثل نموذجًا متكاملًا لتسريع توطين الصناعات الموجهة للتصدير وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة تتيح سرعة بدء النشاط الصناعي وجذب المزيد من المشروعات النوعية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المشروع الجديد يعكس توجه الهيئة نحو جذب الصناعات المتخصصة المرتبطة بسلاسل القيمة الصناعية، حيث تعد صناعة القفازات الصناعية إحدى الصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة التي تتكامل مع قطاعات الغزل والنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وتسهم في تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم التكامل بين المشروعات الصناعية القائمة والمستهدفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بما يعزز قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على بناء قاعدة صناعية متنوعة وتنافسية إقليميًا وعالميًا.

والجدير بالذكر أن شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجحت في تنفيذ مشروع المصانع الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، الذي يمثل أحد الحلول الاستثمارية المبتكرة لدعم المستثمرين وتسريع دخول المشروعات حيز التشغيل، ويجري حاليًا التوسع في هذا النموذج من خلال تطوير مشروع مماثل للمصانع الجاهزة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، دعمًا لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى توفير بنية صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار.

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