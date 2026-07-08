الداخلية تكشف حقيقة المنشور المثير عن سرقة عدد من الشقق بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب قيام مجموعة من الأشخاص بالإستيلاء على عدد من الشقق بالعقار محل سكنه حال غياب مالكيها وكذا سرقة محتوياتها وإستغلال مدخل العقار فى ترويج المواد المخدرة بالإسكندرية.







بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين طرف أول (صاحب الحساب "متواجد حالياً خارج البلاد" ، وبعض أقاربه) وطرف ثانى (3 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، حول ملكية بعض الشقق السكنية الكائنة بالعقار محل سكن صاحب الحساب، ومحرر بشأنها عدة محاضر منظورة أمام القضاء، وتبين عدم حيازة المشكو فى حقهم لأية مواد مخدرة، أو الإستيلاء على الشقق السكنية الخالية من مالكيها وسرقة محتوياتها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





