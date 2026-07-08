ليكيب الفرنسية: فيفا يراجع قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين

فجرت صحيفة ليكيب الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل حول مباراة مصر والأرجنتين فى كأس العالم 2026.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بصدد مراجعة قرارات الحكم الفرنسي ليتيكسيه في مباراة مصر والأرجنتين.

وأفادت أن الفيفا تلقى شكوى اتحاد الكرة المصري وسيتم مراجعة كافة قرارات الحكم الفرنسي لتحديد ما إذا كان سيتم إيقافه أم لا؟.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعرب عن بالغ استيائه من الأداء التحكيمي في مباراة أمس بقيادة الحكم الفرنسي، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء.

وأكد الاتحاد تمسكه بحقوق المنتخب الوطني، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة.

واضاف اتحاد الكرة خلال بيانه أنه رغم انتهاء مشوار المنتخب في البطولة، فإن الفخر بما قدمه لاعبونا سيظل قائمًا، بعد أن أظهروا التزامًا وروحًا قتالية نالت احترام الجميع، وقدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية.