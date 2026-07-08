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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني: تحية وانحناء للمنتخب والمعلم حسام حسن

تامر حسني
تامر حسني
ميرنا محمود

 وجه الفنان تامر حسني رسالة دعم للاعبي المنتخب، بعد وداع  المنتخب المصري،  منافسات كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في دور الـ16.

و  كتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام: تحيه و انحناء للمنتخب و المعلم حسام حسن.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

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