ترامب : الإيرانيون مرضى ولا أريد التعامل معهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسبانيا شريك سيئ للغاية في حلف الناتو ، وأنه "غير راضٍ عن موقف الناتو بشأن جرينلاند وإيران.



وأشار ترامب في تصريحات له إلى طلبه من وزير الخزانة الأمريكي قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا ، مضيفا “ لا أريد أي تعامل تجاري معهم”.



وأضاف ترامب: جرينلاند مشكلة كبيرة بالنسبة لنا

ونُعامل معاملة غير عادلة في حلف الناتو وندفع بشكل غير متناسب.



وزاد ترامب تصريحاته من أنقرة قائلا : أنا مستاء من حلف الناتو.

وفي الشأن الإيراني قال ترامب: الإيرانيون يمارسون أساليب قذرة وأهدرنا الكثير من الوقت.. وبشأن مذكرة التفاهم مع إيران أعتقد أن الأمر انتهى.

وأردف ترامب عن الإيرانيين: "لا أريد التعامل معهم.. إنهم أشخاص مرضى”.

وختم ترامب: سأترك المفاوضين الأمريكيين يستمرون في المحادثات مع إيران إذا أرادوا.