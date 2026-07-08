دانيا عرايسي: الانتخابات والاقتصاد يضعان إدارة ترامب تحت ضغط متزايد

قالت دانيا عرايسي، كبيرة المحللين في معهد نيولاينز للدراسات، إن عامل الوقت لا يزال يشكل ضغطًا كبيرًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تتفق «بنسبة 100%» مع الرأي القائل إن الوقت أصبح عنصرًا حاسمًا في هذا الصراع.

وأضافت “عرايسي”، في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الانتخابات الأمريكية أصبحت على الأبواب، في وقت لا يمر فيه الاقتصاد الأمريكي بأفضل حالاته، وهو ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى السعي لإنهاء الحرب مع إيران، وخفض أسعار النفط، وكذلك تقليل أسعار السلع، باعتبارها جميعًا عوامل تمثل ضغوطًا على واشنطن.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية ترغب في تحقيق هذه الأهداف خلال السنوات الأولى، لافتةً، إلى أن ذلك يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها.

وأشارت إلى أن عامل الوقت لا يضغط على الولايات المتحدة وحدها، بل يشكل أيضًا ضغطًا على إيران، التي تحتاج إلى الحفاظ على استقرار نظامها الداخلي بما يحقق التوافق داخل البلاد في مواجهة القوى الأمريكية الغاشمة.

وأوضحت دانيا عرايسي أن هناك تطورات داخلية في إيران، مشيرة إلى وجود مواقف تتعلق بالمرشد الإيراني علي خامنئي، وأن بعض الأطراف التي كانت تهاجم النظام الحاكم توقفت عن ذلك، واتجهت إلى دعم النظام الحالي والانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكدة، أن عامل الوقت أصبح ضاغطًا على كلا الطرفين، الأمريكي والإيراني، في ظل استمرار الصراع.

