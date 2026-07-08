طلاب زراعة بنها يبتكرون طعوم ذكية لمكافحة القوارض والحفاظ على الأمن الغذائي

نجح طلاب قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمشتهر ، في ابتكار طعوم ذكية ومستدامة لمكافحة القوارض، تعتمد على إعادة تدوير الآفات الزراعية والمخلفات الحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءة مكافحة الفئران والحد من استخدام المبيدات الكيميائية.



ويأتي المشروع في إطار توظيف مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، من خلال تحويل مخلفات ومواد طبيعية متوافرة في البيئة المحلية إلى مكونات فعالة داخل طعوم مكافحة القوارض، بهدف التغلب على ظاهرة عزوف الفئران عن الطعوم التقليدية نتيجة ما يعرف بحذر الطعم.

واعتمد الفريق البحثي تحت إشراف الدكتورة غادة رفعت يوسف، والدكتور المساعد مؤمن أحمد مصطفى على استخدام مسحوق القواقع الأرضية، باعتبارها إحدى الآفات الزراعية، إلى جانب مسحوق قشور الأسماك، وإدخالهما ضمن تركيبة الطعوم لما يتمتعان به من محتوى غني بالبروتينات والأملاح المعدنية، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية الطعوم وزيادة استساغتها لدى القوارض.

ولم يقتصر المشروع على تطوير التركيبة فحسب، بل شمل تنفيذ تجارب معملية وحقلية لدراسة سلوك القوارض وقياس معدلات استهلاك الطعوم، إلى جانب إجراء اختبارات للسمية لقياس كفاءة الطعوم في الظروف الفعلية، حيث أظهرت النتائج تحقيق معدلات مرتفعة في مكافحة القوارض مع تقليل كمية المبيدات المستخدمة.

ويمثل المشروع نموذجا لتوظيف البحث العلمي في إيجاد حلول عملية للتحديات الزراعية والبيئية، من خلال الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في خفض التكلفة الاقتصادية، وتقليل الأثر البيئي، ودعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي.

وضم الفريق الطلاب: شهد سعيد عبد الواحد عوض، ومنة ماهر أمين علي، وإلهام عماد سامي حسن، ومحمود أنور محمود أحمد.