انطلاق فعاليات التدريب العسكري "العقاب الذهبى" بمشاركة القوات الخاصة المصرية والتركية

انطلقت فعاليات التدريب المصرى التركى المشترك " العُقاب الذهبى - GOLDEN EAGLE " بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادتى قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية .

تضمنت المرحلة الأولى فى التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة , كما تم تنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب .

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدداً من الأنشطة والفعاليات العملية للموضوعات والأهداف المخططة لتبادل الخبرات التكتيكية بين الجانبين وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للقوات المشاركة .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.



