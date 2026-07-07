وجه المريخ.. لغز سيدونيا الذي أشعل خيال العالم وكشفت الحقيقة أسراره

منذ ما يقرب من نصف قرن، لا يزال ما يُعرف بـ"وجه المريخ" واحدا من أكثر الألغاز التي أثارت فضول العلماء وعشاق الفضاء حول العالم فمنذ أن التقط المسبار الأمريكي فايكينغ 1 عام 1976 صورة لتكوين صخري في منطقة سيدونيا بدا وكأنه وجه إنسان عملاق، تحولت الصورة إلى مادة خصبة للنظريات المثيرة والقصص التي تحدثت عن حضارات فضائية غامضة.

بداية الأسطورة

أثارت الصورة التي التقطها المسبار الأمريكي موجة واسعة من التكهنات، إذ اعتقد البعض أنها دليل على وجود كائنات ذكية عاشت على الكوكب الأحمر في الماضي، بينما ذهب آخرون إلى الحديث عن مدن وأهرامات شيدتها حضارات متقدمة.

وسرعان ما انتشرت هذه الفرضيات في الكتب والبرامج الوثائقية، لتصبح "وجه المريخ" أحد أشهر ألغاز الفضاء.

ما هو "وجه المريخ"؟

يقع هذا التكوين في منطقة سيدونيا، وهي منطقة تضم هضابًا وتلالًا صخرية واسعة.

ويرى العلماء أن الشكل الذي بدا كوجه بشري لم يكن سوى نتيجة لتداخل الضوء والظل أثناء تصوير المنطقة، وهي ظاهرة تُعرف علميًا باسم الباريدوليا، حيث يميل العقل البشري إلى رؤية وجوه أو أشكال مألوفة داخل أنماط عشوائية.

صور حديثة تكشف الحقيقة

مع تطور تقنيات التصوير الفضائي، عادت وكالات الفضاء إلى تصوير المنطقة بدقة أعلى. وأظهرت الصور التي التقطتها المركبات المدارية، خاصة في عامي 2006 و2007، أن "الوجه" ليس أكثر من هضبة صخرية مسطحة تشكلت بفعل عوامل التعرية الطبيعية عبر ملايين السنين، لتسقط بذلك معظم النظريات التي تحدثت عن منشآت صناعية أو آثار لحضارات مفقودة.

لماذا لا يزال وجه المريخ يثير الاهتمام؟

رغم انتهاء الجدل العلمي حول طبيعته، فإن "وجه المريخ" لا يزال يمثل نموذجًا شهيرًا لكيفية خداع العين البشرية، كما يعكس شغف الإنسان الدائم بالبحث عن حياة خارج الأرض. ويستشهد به العلماء كثيرًا عند الحديث عن تأثير الزوايا والإضاءة في تفسير الصور الفضائية.

سيدونيا أكثر من مجرد وجه

لا تقتصر أهمية منطقة سيدونيا على هذا التكوين الصخري، إذ تعد من المناطق التي يدرسها الباحثون لفهم التاريخ الجيولوجي للمريخ.

وتشير الأدلة إلى أن الكوكب الأحمر كان أكثر رطوبة في الماضي، وربما احتوى على أنهار وبحيرات، كما كشفت البعثات الحديثة عن وجود معادن طينية وجليد مائي، وهي مؤشرات تعزز فرضية وجود الماء السائل قبل مليارات السنين.

ويؤكد العلماء أن دراسة هذه التكوينات الصخرية تساعد في إعادة رسم تاريخ المريخ، وتمنح الباحثين أدلة مهمة حول طبيعة بيئته القديمة وإمكانية احتضانه ظروفا مناسبة للحياة، لتبقى منطقة سيدونيا واحدة من أكثر المواقع إثارة للاهتمام في رحلة الإنسان لفك أسرار الكوكب الأحمر.