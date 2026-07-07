قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة تتجاوز الـ 38 درجة..الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة
أبرز المعلومات عن مباراة مصر والأرجنتين بثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026
إجراءات حاسمة لزيادة انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2026..ماذا قررت التعليم؟
نبيل فهمي: المساس بأمن المغرب يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية
قصر الإليزيه: ماكرون لم يسمع أصوات انفجارات أثناء التوجه للقاء الرئيس السوري
جدولة المستحقات وتطبيق نظام الشرائح.. روشتة برلمانية لإنهاء أزمة إيجار أراضي الأوقاف
مصدر أمني: انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون بدمشق.. وأنباء عن وصوله إلى قصر الشعب
انخفاض جديد للذهب.. عيار 21 يسجل 5840 جنيهاً بالصاغة
محاكمة 100 متهم في خلية التجمع الخامس الإرهابية.. السبت
الحرارة تزيد نشاطها.. الصحة تكشف خطة مواجهة لدغات الثعابين والعقارب
لقطات من الانفجار الذي حدث بدمشق لحظة زيادة ماكرون
أسعار الدواجن اليوم .. ونقابة الأطباء البيطريين تحذر من هذا النوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وجه المريخ.. لغز سيدونيا الذي أشعل خيال العالم وكشفت الحقيقة أسراره

وجه المريخ
وجه المريخ
أمينة الدسوقي

منذ ما يقرب من نصف قرن، لا يزال ما يُعرف بـ"وجه المريخ" واحدا من أكثر الألغاز التي أثارت فضول العلماء وعشاق الفضاء حول العالم فمنذ أن التقط المسبار الأمريكي فايكينغ 1 عام 1976 صورة لتكوين صخري في منطقة سيدونيا بدا وكأنه وجه إنسان عملاق، تحولت الصورة إلى مادة خصبة للنظريات المثيرة والقصص التي تحدثت عن حضارات فضائية غامضة.

بداية الأسطورة

أثارت الصورة التي التقطها المسبار الأمريكي موجة واسعة من التكهنات، إذ اعتقد البعض أنها دليل على وجود كائنات ذكية عاشت على الكوكب الأحمر في الماضي، بينما ذهب آخرون إلى الحديث عن مدن وأهرامات شيدتها حضارات متقدمة.

وسرعان ما انتشرت هذه الفرضيات في الكتب والبرامج الوثائقية، لتصبح "وجه المريخ" أحد أشهر ألغاز الفضاء.

ما هو "وجه المريخ"؟

يقع هذا التكوين في منطقة سيدونيا، وهي منطقة تضم هضابًا وتلالًا صخرية واسعة.

ويرى العلماء أن الشكل الذي بدا كوجه بشري لم يكن سوى نتيجة لتداخل الضوء والظل أثناء تصوير المنطقة، وهي ظاهرة تُعرف علميًا باسم الباريدوليا، حيث يميل العقل البشري إلى رؤية وجوه أو أشكال مألوفة داخل أنماط عشوائية.

صور حديثة تكشف الحقيقة

مع تطور تقنيات التصوير الفضائي، عادت وكالات الفضاء إلى تصوير المنطقة بدقة أعلى. وأظهرت الصور التي التقطتها المركبات المدارية، خاصة في عامي 2006 و2007، أن "الوجه" ليس أكثر من هضبة صخرية مسطحة تشكلت بفعل عوامل التعرية الطبيعية عبر ملايين السنين، لتسقط بذلك معظم النظريات التي تحدثت عن منشآت صناعية أو آثار لحضارات مفقودة.

لماذا لا يزال وجه المريخ يثير الاهتمام؟

رغم انتهاء الجدل العلمي حول طبيعته، فإن "وجه المريخ" لا يزال يمثل نموذجًا شهيرًا لكيفية خداع العين البشرية، كما يعكس شغف الإنسان الدائم بالبحث عن حياة خارج الأرض. ويستشهد به العلماء كثيرًا عند الحديث عن تأثير الزوايا والإضاءة في تفسير الصور الفضائية.

سيدونيا أكثر من مجرد وجه

لا تقتصر أهمية منطقة سيدونيا على هذا التكوين الصخري، إذ تعد من المناطق التي يدرسها الباحثون لفهم التاريخ الجيولوجي للمريخ.

وتشير الأدلة إلى أن الكوكب الأحمر كان أكثر رطوبة في الماضي، وربما احتوى على أنهار وبحيرات، كما كشفت البعثات الحديثة عن وجود معادن طينية وجليد مائي، وهي مؤشرات تعزز فرضية وجود الماء السائل قبل مليارات السنين.

ويؤكد العلماء أن دراسة هذه التكوينات الصخرية تساعد في إعادة رسم تاريخ المريخ، وتمنح الباحثين أدلة مهمة حول طبيعة بيئته القديمة وإمكانية احتضانه ظروفا مناسبة للحياة، لتبقى منطقة سيدونيا واحدة من أكثر المواقع إثارة للاهتمام في رحلة الإنسان لفك أسرار الكوكب الأحمر.

وجه المريخ منطقة سيدونيا عشاق الفضاء سيدونيا التكوين الصخري الكوكب الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ185 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

بالصور

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

5 مخاطر يتسبب بها اتساخ سابرنتينة التكييف.. احذر من تجاهلها

تكييف السيارة
تكييف السيارة
تكييف السيارة

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد