الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء

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أرسلت الصين، اليوم /السبت/، مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأُطلقت المجموعة في تمام الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل مُعدل من طراز "لونج مارش-6"، ودخلت بنجاح مدارها المحدد مسبقا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وستشكل هذه المجموعة جزءا من "كوكبة سبيس سيل"، وهي شبكة صينية تجارية ضخمة للأقمار الاصطناعية العاملة في المدار الأرضي المنخفض.

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 655 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش"