«السياحة والآثار» تحيل مسئولين للتحقيق بعد السماح لصانع محتوى أجنبي بدخول مقابر مُغلقة بالأقصر دون تذاكر

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الحفاظ على المواقع الأثرية، وتطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل بها، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للزائرين، قامت الوزارة بفحص ومراجعة الوقائع الواردة في مقاطع الفيديو التي قام أحد صناع المحتوى الأجانب بتصويرها وبثها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحديد أفراد الأمن الإداري بالمواقع الأثرية



وقد أسفرت أعمال الفحص عن تحديد أفراد الأمن الإداري بالمواقع الأثرية الذين سمحوا لصانع المحتوى بزيارة بعض من المقابر الأثرية بالأقصر دون الحصول على تذكرة دخول، فضلًا عن السماح له بالوصول إلى أماكن مغلقة أمام الزيارة، بما يشكل مخالفة للقواعد المنظمة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عن الواقعة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل.

