الأهلي يفتح باب رحيل أمام محمد هاني وياسر إبراهيم | تفاصيل

فتح النادي الأهلي الباب أمام إمكانية رحيل الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقديهما مع القلعة الحمراء.

باب الرحيل

تأتي هذه التطورات في ظل تمسك إدارة الأهلي بالعرض المالي الذي تم تقديمه للثنائي من أجل الاستمرار مع الفريق، حيث يصل المقابل إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد، شاملة المميزات والحوافز والإعلانات، طوال مدة العقد الجديد.

وترفض إدارة الأهلي في الوقت الحالي زيادة المقابل المالي المعروض على محمد هاني وياسر إبراهيم، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على سياسة مالية محددة داخل الفريق وعدم رفع سقف التعاقدات بصورة قد تؤثر على هيكل الرواتب.

في المقابل، لم يحسم الثنائي موقفهما النهائي من العرض المقدم من الأهلي حتى الآن، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالية دراسة العروض التي وصلت إليهما خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وتلقى محمد هاني وياسر إبراهيم عروضًا شفهية من أندية في الدوري الليبي، إلى جانب وجود اهتمام من بعض أندية الدوري المصري، وعلى رأسها نادي بيراميدز، الذي يترقب موقف اللاعبين من مفاوضات تجديد عقديهما مع الأهلي.

وتنتظر إدارة الأهلي حسم موقف الثنائي خلال الفترة المقبلة، سواء بالموافقة على الشروط المطروحة وتجديد العقود، أو دراسة إمكانية رحيلهما في يناير والاستفادة من العروض المقدمة، بدلًا من الانتظار حتى نهاية عقديهما.