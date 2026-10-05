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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تتعهد بمواصلة دعم الحكومة اليمنية ضد ميليشيا الحوثي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تعهد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الممكلة العربية السعودية بمواصلة دعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكدًا استمرار مساندة اليمن في مواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تستهدف أمنه واستقراره.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان يوم الأحد، إن هجمات ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني تمثل «انتهاكات صارخة» تسببت في كوارث ومعاناة استمرت لسنوات، متهمًا الجماعة بفرض حصار داخلي وتهجير السكان قسرًا ونهب الموارد وتوجيهها إلى ما وصفه بـ«المجهود الحربي».

وأضاف المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد الأطفال، فضلًا عن ممارسات قال إنها أضرت بـ«النسيج الاجتماعي» في اليمن، محملًا الجماعة مسؤولية استمرار حالة التوتر والمعاناة التي يعيشها اليمنيون.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، بما في ذلك محاولات استهداف مكة والمدينة المنورة، تستوجب مواصلة اتخاذ إجراءات لردع الجماعة والحد من قدراتها على تنفيذ هجمات جديدة.

ولفت إلى هجمات استهدفت عددًا من المدن والمناطق السعودية، بينها الرياض وأبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، إلى جانب محاولات استهداف سفن سعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

واعتبر المالكي أن الهجمات على السفن تمثل «تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة الدولية»، مؤكدًا أن السعودية والتحالف سيواصلان التعامل مع هذه التهديدات لحماية أمن المنطقة والممرات البحرية.

وشدد على «حق المملكة العربية السعودية الأصيل» في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها، واتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي ووقف ما وصفه بانتهاكاتها.

وأكد المالكي أن السعودية والتحالف سيواصلان الوقوف إلى جانب اليمن حتى استعادة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الدعم سيستمر كذلك إلى حين إنهاء تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتزامنت تصريحات التحالف مع إعلان رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بدء عمليات عسكرية شاملة ضد ميليشيا الحوثي بهدف استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتها.

كما أعلن الجيش اليمني إطلاق «معركة التحرير»، مؤكدًا أن العملية تستهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي، في ظل تصاعد التحركات العسكرية على مختلف الجبهات اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن الممكلة العربية السعودية دعم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي تركي المالكي

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