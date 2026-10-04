الحوثيون يحاصرون مدينة تعز جنوب غربي اليمن

أفاد مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن جماعة الحوثيين تفرض حصارا على مدينة تعز، عاصمة محافظة تعز الواقعة جنوب غربي اليمن.

وقال المصدر إن الحوثيين يحاصرون المدينة، في تطور يأتي في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في اليمن.

وتُعد مدينة تعز من أبرز المدن اليمنية، كما تمثل مركزا سكانيا واستراتيجيا مهما في جنوب غربي البلاد، وشهدت خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.

وتشهد اليمن منذ سنوات صراعا مسلحا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، وسط جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء النزاع.