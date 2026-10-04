مدير الإعلام بمحافظة الحديدة: إعلان النفير العام في اليمن ليس عسكريًا فقط

قال علي حميد مدير الإعلام في محافظة الحديدة اليمنية، إنّ التعبئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لا تعني تعبئة عسكرية فقط، وإنما تمثل تعبئة شاملة للدولة بكل أركانها، وفي مقدمتها وزارة الدفاع.

وأشار إلى الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لتفعيل التعبئة العامة في المؤسسات العسكرية وعلى مختلف الجبهات.

وأضاف حميد في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التعبئة العامة لا تعني انطلاق عملية عسكرية محدودة، وإنما تمثل عملية عسكرية شاملة لاستعادة العاصمة صنعاء وتثبيت أركان الدولة في مختلف النواحي العسكرية والأمنية والخدماتية وغيرها.

وتابع، أن هذه التعبئة يجب أن تكون حاضرة في جميع السلطات المحلية بالمحافظات، وأن تشمل المدنيين والمواطنين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.

وأكد أن التعبئة العامة يجب أن تكون، بحسب وصفه، نفيرًا عامًا يشارك فيه اليمنيون والسلطات المحلية والحكومية والعسكرية والأمنية، في مواجهة الحوثيين الذين اتهمهم بارتكاب انتهاكات بحق اليمن واليمنيين منذ أواخر عام 2014.

وذكر، أن الدعوة إلى التعبئة جاءت في توقيت مناسب، مؤكدًا أن الوقت حان، من وجهة نظره، لإنهاء سيطرة الحوثيين واستعادة الدولة.