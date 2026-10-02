رئيس أركان يمني سابق: لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية في اليمن

أكد رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق حسين محمد المسوري، أن الدور المصري في اليمن كان له أهمية كبيرة في تحويل اليمن إلى جمهورية.

وتابع المسوري، خلال حوار على قناة «العربية»: «لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية في اليمن، وأن مصر دعمت اليمن، وكان من أشكال هذه المساعدة على الصعيد العسكري إرسال قوات قوامها 70 ألف جندي مصري، كما قامت مصر بدعمهم بالأسلحة والدبابات والطائرات، وتدريب الضباط اليمنيين».

وأوضح أن مصر أسهمت في بناء المدارس، وأن المدرسين كانوا مصريين، كما أن الأطباء الذين عملوا في المستشفيات كانوا مصريين، إلى جانب وجود إعلاميين مصريين في اليمن.

وتابع: «تعلمت على يد معلمين مصريين في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ودخلت الكلية الحربية، وكان المدرسون والمدربون مصريين».