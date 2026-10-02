قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال.. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث.. ومفاجأة بالذهب والدولار
لأول مرة في تاريخه.. سعر الديزل في بريطانيا يتجاوز 2 جنيه استرليني للتر
الاتحاد الأوروبي: نرفض بشكل قاطع أي حظر على وقود الديزل
ارتفع 45 جنيه..سعر الذهب مساء اليوم في الصاغة
رعب السماء.. المظلات المصرية تقتحم حصون العدو في خط بارليف وتكبده خسائر فادحة في حرب أكتوبر
الأنبا رافائيل يلتقي خدام دميانة بالعدوية ويشاركهم اختيار أمناء قطاعات الخدمة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الزمالك يحدد موعد عودة شيكوبانزا قبل القمة أمام الأهلي
إجراء أول حالة قسطرة مخية لمسنة بمستشفى الزقازيق العام
«كانوا عايزين يحبسوني».. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث
غرق سيدة بشاطئ عجيبة أثناء السباحة مع زوجها في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5254 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6130 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7005 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب  49040 جنيها.

الدولار
الذهب 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 2 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.37 جنيه

سعر الشراء: 52.27 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.36 جنيه

سعر الشراء: 58.89 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.50 جنيه

سعر الشراء: 68.96 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.94 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.

كما أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت بالفعل وداع الموجات الحارة مع انطلاق فصل الخريف، الذي وصفته بأنه بمثابة «الربيع الحقيقي» لمصر، نظرًا لما يشهده من اعتدال في الأجواء وجمال الطقس.

درجات الحرارة تتجه للاعتدال


وأوضحت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قيم درجات الحرارة خلال فصل الخريف لا تتجه عادةً إلى الارتفاع أو الانخفاض الشديد، مشيرة إلى أنه حتى في حال حدوث ارتفاعات طفيفة، فإن تأثيرها يتركز خلال فترات النهار.

وأضافت أنه مع التقدم في أيام فصل الخريف، يزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع التراجع الملموس في نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر اعتدالًا خلال الفترات المسائية.

انخفاض ملحوظ ليلًا



وأشارت إلى أن تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة أصبح ملموسًا بصورة أكبر خلال فترات الليل والليل المتأخر والصباح الباكر، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سجلت نحو 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وتعكس هذه الأجواء بداية واضحة للانتقال من أجواء الصيف الحارة إلى طقس خريفي أكثر اعتدالًا، مع استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل.

أجواء معتدلة حتى منتصف الأسبوع المقبل



وتابعت غانم أن الأجواء المعتدلة من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة، معظمها قادم من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتوقعت أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تسجل المحافظات الساحلية درجات حرارة أقل من ذلك، وسط أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفترات ارتفاع الحرارة التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف.

استمرار الحرارة في جنوب الصعيد



ورغم التحسن الملحوظ في معظم أنحاء الجمهورية، أوضحت منار غانم أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، لا تزال تشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية.

وأكدت أن سطوع الشمس قد يجعل الأجواء دافئة خلال النهار في هذه المناطق، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بصورة أكبر خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء أكثر لطفًا وبرودة، بما يتناسب مع طبيعة فصل الخريف.

وبذلك، تشهد البلاد تدريجيًا تحولًا واضحًا نحو الأجواء الخريفية، مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة، بينما تستمر الأجواء الأكثر حرارة في جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

أسعار العملات الدولار سعر جرام الذهب سعر الذهب الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب والدولار الذهب والدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

حرب اليمن- صورة أرشيفية

20 غارة جوية من القوات اليمنية على مواقع الحوثيين في تعز

تقرير: دعم الوقود عالميا قد يتجاوز تريليون دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة

تقرير: دعم الوقود عالميا قد يتجاوز تريليون دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار

وزير خارجية باكستان: اجتماع اتفاق مكة يبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد