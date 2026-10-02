استقرار أسعار الذهب قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية وسط توقعات بخسارة أسبوعية ثانية

استقرت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة ، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

كما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر سعر الذهب خلال التعاملات الفورية عند 4184.45 دولار للأوقية، متراجعًا بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، في المقابل ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 4214.70 دولار للأوقية.

واتجه الدولار الأمريكي لتسجيل مكاسب أسبوعية، مما يجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا أمس الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.

وكان اثنان من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكدا هذا الأسبوع بصورة واضحة على نحو غير معتاد، ضرورة الحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، بعدما أظهرت بيانات صدرت أول أمس الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس الماضي، كما كانت ضغوط الأسعار في الشهر السابق أكثر اعتدالًا مما أظهرته البيانات السابقة.

وتقيم الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 28% لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مقابل نحو 70% في وقت سابق من الأسبوع، بينما لا يزال المتعاملون يرون احتمالًا يبلغ 82% لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل، وعادةً ما تؤدي ارتفاعات تكاليف الاقتراض إلى تقليص جاذبية الذهب، نظرًا إلى أنه لا يدر عائدًا أو فائدة.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 61.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 1734.44 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1,181.93 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعًا تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.